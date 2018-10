Facebook

Anton Lang (M.) wurde wieder gewählt. Siegfried Gallhofer (r.), Vorgänger von Wolfgang Kuhelnik (l.), wurde geehrt KK © KK

Ein ausdrückliches Bekenntnis zur Obersteiermark als Zukunftsregion legte Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer bei der Regionalkonferenz der SPÖ Leoben-Eisenerz ab. „Wir haben auch in schwierigen Zeiten an die Obersteiermark geglaubt, und haben mit Arbeitsplätzen, Wohnraum und beim öffentlichen Verkehr für massive Verbesserungen der Rahmenbedingungen gesorgt“, so Schickhofer und weiter: „Mein Appell an Leute aus anderen österreichischen Regionen: Packt‘s die Koffer und zieht hierher in die Obersteiermark“.

Paket

Beschlossen wurde ein „Obersteiermarkpaket“, mit dem Projekte, die Wachstum fördern und Bevölkerungszuzug in die Obersteiermark steigern, noch stärker finanziell unterstützt werden.

Landesrat Anton Lang wurde in geheimer Wahl mit 99,24 Prozent als Regionalvorsitzender wiedergewählt. Auch die weiteren Vorstandsmitglieder wurden mit Mehrheit gewählt.

Auszeichnung

Siegfried Gallhofer, jahrzehntelang Regionalgeschäftsführer und Bürgermeister in Radmer, wurde mit der Victor-Adler-Plakette geehrt. Es ist dies die höchste Auszeichnung, die die SPÖ zu vergeben hat.