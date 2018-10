Facebook

Im Rahmen des Erasmus+Tages wurden auf der Montanuni 1000 Kraniche aus Papier für den Weltfrieden gefaltet © (c) Michael Rottmann

MIRO, das internationale Büro der Montanuniversität Leoben, organisierte den Erasmus+ Day 2018. Im Zuge dessen fand ein Fotowettbewerb unter dem Motto „Effect of Lights across the World“ statt. 41 Studierende sowie Mitarbeiter der Montanuniversität reichten ihre Aufnahmen aus aller Welt ein.

Die drei besten Fotos wurden von einer Jury bestehend aus Rektor Wilfried Eichlseder und der aus Indien stammenden, aber in Leoben lebenden Fotografin Anuradha Sarup, mit tollen Preisen gekürt: Platz eins gab es für Thomas Meisel, Katharina Resch-Fauster wurde vor Ernst Theussl Zweite.

Papierkunst

Zusätzlich zum Fotowettbewerb rief das MIRO zum „Origami-Flashmob“ auf, da, laut einer japanischen Tradition, ein großer, wichtiger Wunsch in Erfüllung geht, sollte man es schaffen, 1000 Origami-Kraniche zu falten. Am Ende der Veranstaltung wurde der Wunsch im Namen von Erasmus+von allen Teilnehmern ausgesprochen: „Peace for this world!“ – Frieden für diese Welt!

Entscheidung

Der Vizerektor für internationale Beziehungen Peter Moser erklärt: „Wir haben uns für diesen Wunsch entschieden, da Frieden die Grundlage dafür ist, dass alle Menschen eine faire Chance haben, ein gutes Leben zu führen. Dazu gehört, dass sie nicht hungern und in Armut leben, dass alle Kinder ein Recht darauf haben, zur Schule zu gehen und eine Ausbildung zu machen. Nur in einer friedvollen und stabilen Umgebung können Menschen ihr volles Potenzial entfalten."