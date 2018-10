Die Leobener Materialwissenschaftlerin Barbara Putz bekommt morgen in Wien einen der höchstdotierten Forschungspreise.

Die Leobener Werkstoffwissenschaftlerin Barbara Putz © Andreas Schöberl-Negishi

Es ist ein höchst renommierter Preis, den man trotzdem erklären muss. Die L’Oreal-Stipendien „For Women in Science“ sind mitnichten Preise für Kosmetikforschung oder gar Schönheitspreise. Der Konzern, der sich „seit 100 Jahren in den Dienst der Schönheit“ stellt (Eigenbeschreibung), greift viel weiter. Seit bald 20 Jahren fördert der Konzern weltweit hervorragende junge Wissenschaftlerinnen. Und zwar jeder Disziplin, insbesondere in der Grundlagenforschung. Heuer kommen drei der fünf Preisträgerinnen aus der Steiermark.

