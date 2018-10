Ohren auf! Es ist Zeit für eine Geschichte

„Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“: unter dem Motto hat sich auch die Bücherei in Kraubath für die Kinder etwas einfallen lassen.

Gespannt lauschen die Kinder den Geschichten, die Heidrun und Gertraud ihnen erzählen © Isabella Jeitler

Mit leuchtenden, weit aufgerissenen Augen und offenem Mund sitzen ein paar Kinder zusammen auf einer Decke am Boden und warten gespannt darauf, sich in ein neues Abenteuer zu stürzen. Egal, ob sie dabei Bauernhofgeschichten von der Kuh Liselotte hören, oder etwa, warum das Krokodil und der Löwe noch auf gar keinen Fall schlafen gehen wollen. Denn es heißt wieder: „Ohren auf!“ Außerdem stand das Buch in dieser Woche ganz im Mittelpunkt, denn im Rahmen des größten österreichischen Literaturfestivals „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“, wurden im ganzen Land das Lesen und die Bibliotheken gefeiert.