Die in Mautern aufgewachsene Krimiautorin Lisa Lercher liest in der Bücherei Trofaiach beim Krimifrühstück.

Lisa Lercher, die in Mautern aufgewachsen ist, liest morgen in Trofaiach aus ihrem achten Kriminalroman © KK

Die Situation von Hausärzten auf dem Land hat Lisa Lercher diesmal in einen Krimi verpackt, ihren achten. „Jenseits auf Rezept“ heißt der im Haymonverlag erschiene Wachaukrimi, dem Lercher morgen, Samstag, beim Krimifrühstück in der Bücherei Trofaiach ihre Stimme verleihen wird. „Erst wird um 8.30 Uhr gefrühstückt, um 10 Uhr lese ich“, erzählt Lercher, die in Mautern aufgewachsen ist, in Wien lebt und im Zivilberuf in der Bundesverwaltung tätig ist.

