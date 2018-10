Volkshochschule Leoben kann bei den Anmeldungen ihr bisher bestes Ergebnis einstellen und ist damit in der Steiermark an der Spitze.

Hans Jürgen Rabko ist seit 20 Jahren Leiter der Volkshochschule Leoben © Isabella Jeitler

Als Hans Jürgen Rabko vor 20 Jahren die Leitung der Volkshochschule Leoben übernommen hatte, gab es ein Angebot von 160 Kursen, die mit etwa 2300 Teilnehmern besetzt waren. Mittlerweile hat sich diese Zahl mehr als nur verdoppelt. „Mit 417 Kursen und knapp 5800 Teilnehmern schreiben wir Geschichte. Das ist das bislang beste Ergebnis der Volkshochschule Leoben, die es immerhin schon 70 Jahre gibt“, so Rabko. Auch steiermarkweit gesehen hat die VHS Leoben die Nase ganz klar vorne. Umgerechnet auf die Einwohner sei die VHS Leoben an der Spitze, denn fast zehn Prozent der Einwohner sind in Kurse der Volkshochschule eingeschrieben.