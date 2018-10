Facebook

Die Werkskapelle Voestalpine Donawitz gibt am Freitag ihr jährliches Herbstkonzert © KK

Donnerstag, 18.10.

LEOBEN. Voestalpine Donawitz: Werksführung. Für Gäste ab dem 15. Lebensjahr. Kostenlos. Anmeldung beim Tourismusverband Leoben. Voestalpine Stahl Donawitz, 14 Uhr. Tel. (03842) 481 48.

LEOBEN. Vortrag über Heilung auf geistigem Weg – medizinisch beweisbar. Informationsvortrag. Raum im Puls der Zeit, Franz-Josef-Straße 11, 19 Uhr.

LEOBEN. Lasst die Rosen wieder blühen. Dichterlesung mit Krista Theuermann. Musikalische Umrahmung mit dem Gesangstrio Krista und Jasmin Rabko. Drei Raben, Im Tal 17, 19 Uhr.

LEOBEN. Transsibirien. Wie unendliche Weite mein ganzes Leben veränderte. Reise-Show mit Gerhard Liebenberger. MuseumsCenter/Kunsthalle, 19.30 Uhr.

LEOBEN. Deutsch kreativ. Literaturzirkel mit Karin Hummer. Alpenvereinslokal, Waasenplatz 5-6, 9.30 Uhr. Tel. (03842) 246 03.

LEOBEN. Das Grüffelokind. Puppentheater, aufgeführt von der Niederbayrischen Puppenbühne. Für Kinder ab 3 Jahren. Gemeinschaftsraum Judendorf-Seegraben, Proleberstr. 4, 16 Uhr.

KRAUBATH. Seniorencafé. Vortrag: Die neue Sachwalterschaft – Das Erwachsenenschutzgesetz. Vortragende: Susanne Weichsler. Gasthof Jagawirt, 14.30 Uhr.

TROFAIACH. Tower of Songs mit „Mitch Walking Elk“. Folk, Soft Rock und Country Songs. Pfarrsaal, 19.30 Uhr.

TROFAIACH. Frauentanzen Trofaiach. Gasthof Ruckenstuhl, 16 Uhr.

TROFAIACH. PHI & Beyond. Semi-acoustic concert. Museumsdepot, Friedhofgasse 6, 19.30 Uhr. Tel. 0699-13 00 52 02.

VORDERNBERG. Fit durch den Winter. Mit Gaby & Harry Kohlwegger. Kultursaal, 18 Uhr.

FREITAG, 19.10.

LEOBEN. Erste anwaltliche Auskunft Obersteiermark. Voranmeldung unter Tel. (03842)48 1 17. Rechtsanwalt Peter Haslinger, Krottendorfer Gasse 4, 14 bis 17 Uhr.

LEOBEN. Schlager, Hits und Evergreens. Eine musikalische Reise der Werkskapelle Donawitz. Kammersäle, 19.30 Uhr.

LEOBEN. Handball Liga Austria. Union Juri Leoben gegen Alpla HC Hard. Spielbeginn U20: 17 Uhr. Sporthalle Donawitz, 19 Uhr.

LEOBEN. Vereinigung der Leobener Mineralienfreunde. Die Kluft in der Glocknerwand. Vortrag von Franz Walter. Hörsaal des Institutes für Geowissenschaften, 18.30 Uhr.

LEOBEN. Bibi Blocksberg – Hexen hexen Überall. Musical, aufgeführt vom Cocomico Theater. Stadttheater, 16.30 Uhr.

KAMMERN. The Flying Pickets. „Strike Again Tour“. Die britische Vokalartistengruppe ist wohl die berühmteste A-Capella Band Europas. Heimatsaal, 20 Uhr.

ST. PETER-FREIENSTEIN. Kabarett mit Veronika Olschnegger. Stahl – oder: Horrortrip nach St. Alking. Kultursaal, 19 Uhr.

SAMSTAG, 20.10.

LEOBEN. Streetview Dixieclub. Tour 2018: „One Night in New Orleans“ – Musik aus dem Herzen New Orleans. Gösser Bräu, Turmgasse 3, 19.30 Uhr.

MAUTERN. Klingende Kirchenführung. Mitwirkende: Josef Hofer, Orgel und Sepp Orasche, Begleittexte. Klosterkirche, 19 Uhr.

ST. MICHAEL. Siegerehrung Zimmergewehrschießen. Veranstalter: ÖKB und Marktgemeinde. Volkshaus, 19.30 Uhr.

ST. MICHAEL. Don’t stop me now. Konzert mit dem Vocalensemble Mittendrin. Unter der Leitung von Christian Rehrl-Leopold gibt es eine bunte Mischung aus Rock und Pop, Ohrwürmern sowie Hits von Queen. Volkshaus, 19.30 Uhr.

ST. STEFAN. Fußball. TUS St. Stefan gegen Langenwang. Sportplatz, 15 Uhr.

TROFAIACH. Let’s spend the night together. Rock classics der 70er und 80er Jahre, präsentiert von den „Hometown Legends“. Einlass 19 Uhr. Sporthalle, 20.30 Uhr.

TROFAIACH. Kriminelles Frühstück. Frühstück, kombiniert mit einer Lesung von Lisa Lercher. Stadtbücherei, 8.30 Uhr.

TROFAIACH. Flohmarkt. Gebrauchtes rund um das Baby und Kleinkind (0 bis 6 Jahre). Neue Mittelschule Peter Rosegger (Erdgeschoß), von 9 bis 11 Uhr.

VORDERNBERG. Abwandern zum Wolfskreuz. Gehzeit ca. 1 3/4 Stunden. Abfahrt ist um 12.30 Uhr vom Hauptplatz.

VORDERNBERG. Kulturwege Europas. Von der Steirischen zur Österreichischen bis zur Europäischen Eisenstraße. Vortrag von Gerhard Sperl. Kultursaal, 15 Uhr.

KAMMERN. 4. Genussfest. Auf die Genießer warten Speck, Käse, Topfen, Brot, Aufstriche, Erdäpfeln, Honig und vieles mehr. Alle Produkte kommen aus dem Genussreich rund um den Reiting und der Eisenstraße. Ab 14.30 Uhr, Museumshof.

SONNTAG, 21.10.

LEOBEN. Offene Steirische Straßenlauf-Meisterschaften. Startnummernabholung und Abhaken spätestens eine Stunde vor dem jeweiligen Start. Anmeldung erbeten. PSV Stadion Lerchenfeld, 10.30 Uhr.

LEOBEN. Musikantentreffen. Der Trachtenverein Steirerherzen Seegraben lädt zu einem Vormittag mit Musikprogramm. Moderation: Max Tödtling. Vereinsheim Steirerherzen Seegraben, Veitsbergweg 1, 10 Uhr.

LEOBEN. Sportkegeln – Damen Bundesliga. ESV Leoben – KSK Austria Krems. Eintritt frei. ESV Kegelhalle, Einödmayergasse 24, von 14 bis 17 Uhr. Tel. (03842) 214 12.

LEOBEN. Orthodoxe Liturgie. Klosterkirche, Gösserstraße, 10 Uhr.