Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Johannes Tscherne mit dem Handelsmerkur für sein Lebenswerk © WK/FISCHER

Wissen Sie, was Galanteriewaren sind? Heute würde man sie am ehesten mit Accessoires umschreiben – Sachen, die schmücken.

So betrachtet ist auch der Handelsmerkur, der Johannes Tscherne gestern Abend in der Alten Universität in Graz für sein Lebenswerk überreicht wurde, eine Galanterie. Denn ohne Zweifel schmückt er den 82-jährigen Träger.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.