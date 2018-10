Das Miliz-Jägerbataillon Steiermark hat einen neuen Kommandanten und übt diese Woche in starker Besetzung in Niederösterreich. Minister Kunasek kam zu Besuch - und testete seine Treffgenauigkeit.

Miliz übt in Allentsteig

Milizsoldaten des Jägerbataillons Steiermark bei der Übung in Allentsteig © JgB Steiermark

Mit 128 Fahrzeugen, teilweise auch per Eisenbahntransport, haben sich am Montag mehr als 700 Soldaten aus der Steiermark auf den Weg ins nördliche Waldviertel gemacht. Noch bis Samstag hält das Jägerbataillon Steiermark seine alle zwei Jahre stattfindende Großübung ab - heuer erstmals auf dem größten Truppenübungsplatz Österreichs in Allentsteig. "Hier haben wir genug Unterkünfte für alle Teilnehmer, die hätten wir auf der Seetaler Alpe nicht", erklärt Bataillonskommandant Oberstleutnant Markus Mesicek.

