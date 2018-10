Das Kinderpalliativteam betreut in der Obersteiermark 50 Familien, nun nahm es zwei neue Autos in Empfang.

Das Palliativteam nahm nun zwei neue Autos in Empfang © Marco Mitterböck

Wenn ein Kind krank auf die Welt kommt oder plötzlich chronisch erkrankt, sind helfende Hände und seelische Unterstützung mehr denn je gefragt. Alleine in der Steiermark sterben jährlich bis zu 70 Kinder und Jugendliche an Stoffwechselerkrankungen, Verletzungen, Krebs, Geburtskomplikationen oder seltenen Erkrankungen. Seit Herbst 2014 in derartigen Situationen gefordert, kümmert sich das am LKH Leoben stationierte mobile Kinderpalliativteam derzeit um 50 Familien in der gesamten Obersteiermark, die Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden oder lebensbedrohenden Erkrankungen zuhause haben. „Wir unterstützen die Familien in Ausnahmesituationen, ein schwer krankes Kind ist schließlich kein Teil der Lebensplanung“, erzählt Koordinator Johann Baumgartner.

