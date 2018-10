Facebook

Eine Feier für die Kleinen in der neuen Kinderkrippe in Trofaiach © FOTO FREISINGER

Über die Sommermonate wurde intensiv gebaut und pünktlich mit Schulbeginn hat die Kinderkrippe in der Rebenburggasse ihren Betrieb aufgenommen. Am Standort des Kindergartens Sonnenschein werden Kinder ab 24 Monaten betreut. Die Krippe ist erwartungsgemäß voll ausgelastet, die Nachfrage nach den Plätzen war sehr hoch. „Wir konnten die Anfragen sehr gut bedienen, da jeder Antrag genauestens geprüft wurde“, sagt Bürgermeister Mario Abl.

Kräftig investiert

Die Gesamtinvestitionen für den topmodernen Zubau beim Kindergarten Sonnenschein beliefen sich auf 250.000 Euro. Nun machte sich auch Landesrätin Ursula Lackner ein Bild von der neuen Betreuungseinrichtung. Das Land Steiermark hat die Errichtung maßgeblich unterstützt. Eigene Spielgeräte nur für die Krippenkinder, ein altersgerechter Innen-und Außenbereich sowie die modernste Ausstattung sorgen seit September dafür, dass sich die Kleinsten in der neuen Umgebung wohlfühlen. Betreut werden die Kinder von einer Kindergartenpädagogin und zwei Betreuerinnen jeweils in der Zeit von sieben bis 13 Uhr.

Somit wurden - als positiver Nebeneffekt – drei neue Arbeitsplätze geschaffen. Wie hoch die Nachfrage nach dieser Betreuungsform ist, zeigt sich auch daran, dass die Kinderkrippe in der Bergmanngasse erweitert wurde. Insgesamt stehen in Trofaiach nun neun städtische Kindergartengruppen und zwei Kinderkrippen für die Betreuung der Kleinsten zur Verfügung.