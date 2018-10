Facebook

Die Wirtschaftskammer Leoben holte die „Stars of Styria“ aus der Region bei einer Gala in Niklasdorf auf den roten Teppich © Foto Fischer

Eine Neuerung gab es bei der Gala zur Ehrung der „Stars of Styria“ im WIFI Niklasdorf: Dieses Mal wurden erstmals auch Lehrabsolventen aus dem nichtgewerblichen Bereich, wie etwa der Montanuniversität Leoben, ausgezeichnet.

Die Wirtschaftskammer zeichnete wieder die besten Lehrabsolventen und ihre Lehrbetriebe sowie die Absolventen von Meister- und Befähigungsprüfungen aus. Im Beisein von Benedikt Bittmann, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Steiermark, wurden 28 Lehrlinge, 16 Ausbildungsbetriebe und sieben Meister mit der Trophäe „Stars of Styria“ geehrt.

Bittmann betonte, dass die heimische Berufsausbildung ein internationales Vorzeigemodell sei und die Lehrlinge aus der Steiermark bei internationalen Wettbewerben stets im Spitzenfeld zu finden seien – wie erst kürzlich bei den Berufseuropameisterschaften in Budapest.

Gratulanten bei der Stars of Styria-Gala in Nikladorf Foto © Foto Fischer

Auch wies Bittmann darauf hin, dass eine Lehre viele attraktive Aufstiegs- und Karrierechancen biete und es auch immer wieder neue Lehrberufe wie etwa den E-Commerce-Kaufmann gebe, die dem Wandel in unserer Gesellschaft Rechnung tragen würden.

„Wichtig ist für junge Menschen auch eine umfassende Berufsorientierung, damit sie nicht durch eine falsche Berufswahl wichtige Jahre verlieren“, erklärte Bittmann. Eine gute Hilfe dabei sei das „Talent Center“ der steirischen Wirtschaftskammer, in dem jährlich 5000 Jugendliche auf ihre Kompetenzen und Begabungen hin getestet werden.

Elfriede Säumel, Obfrau der Wirtschaftskammer-Regionalstelle Leoben, meint zur Auszeichnung „Stars of Styria“: „Sie ist ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber jungen Menschen und Unternehmen, die in besonderem Maße in die Ausbildung und damit in die Zukunft der Region investieren.“

Besonders erfreut ist sie über die aktuellen Lehrlingszahlen: Mit 251 Lehranfängern im Bezirk gibt es erstmals seit mehreren Jahren wieder ein Plus von fünf Prozent. Säumel sieht darin ein Indiz, dass die intensiven Bemühungen der Wirtschaft zum Thema Lehre auch Früchte tragen.

Im Bezirk sind von den 15.500 in der gewerblichen Wirtschaft Beschäftigten 825 Lehrlinge. Die meisten Lehrlinge werden von der Industrie sowie von Gewerbe- und Handwerksbetrieben ausgebildet.

Ausgezeichneter Lehrabschluss Marlon Dallinger, Radmer, Metalltechniker, VA Erzberg,

Melissa Eberhard, Leoben, Chemielabortechnikerin, Montanuniversität Leoben,

Lorenz Eder, St. Michael, Kraftfahrzeugtechniker, Porsche Inter Auto,

Tanja Flatscher, Leoben, Medienfachfrau – Mediendesign, Kastner & Partner,

Wolfgang Friebes, Leoben, Produktionstechniker, Voestalpine Stahl Donawitz,

Patrick Fuchs, Köflach, Einzelhandelskaufmann, Spar,

Markus Hochfellner, St. Lorenzen, Mechatroniker, Voestalpine Stahl Donawitz,

David Kainzer, St. Peter/Freienstein, Installations- und Gebäudetechniker, Fink Installationen,

Sarah Köberl, Trofaiach, Bürokauffrau, Östu-Stettin,

Florian Mendler, St. Stefan, Maurer, Hitthaller + Trixl,

Lukas Obermoser, St. Michael, Elektrotechniker, Voestalpine Stahl Donawitz,

Minela Orascanin, Leoben, Einzelhandelskauffrau, Hofer,

Lasse Pips, Niklasdorf, Installations- und Gebäudetechniker, Scherübel’s Söhne,

Katharina Pirker, St. Michael, Einzelhandelskauffrau, Ortho-Aktiv,

Matej Pratljacic, St. Michael, Elektro Waßner, Christian Reip, Leoben, Produktionstechniker, Voestalpine Stahl Donawitz,

André Reiter, Traboch, Produktionstechniker, DMH Dichtungs- und Maschinenhandel,

Marvin Rössler, Leoben, Elektrotechniker, Voestalpine Stahl Donawitz,

Denise Safarik, Leoben, Elektrotechnikerin, Voestalpine Stahl Donawitz,

Madeleine Safarik, Leoben, Metalltechnikerin, Voestalpine Stahl Donawitz,

Peter Schmid, Langenwang, Einzelhandelskaufmann, Quester Baustoffhandel, Laura Schmidpeter, Spielberg, Einzelhandelskauffrau, Hofer,

Gerhard Schnabl, Kraubath, Produktionstechniker, Voestalpine Stahl Donawitz, Lisa Schwinger, Leoben, Metalltechnikerin, Voestalpine Stahl Donawitz,

Daniel Sommer, Leoben, Einzelhandelskaufmann, Spar,

Sophie Tatschl, St. Michael, Chemielabortechnikerin, Montanuniversität Leoben,

Kristin Wegscheidler, Leoben, Einzelhandelskauffrau, handyshop.cc telecommunication,

Patrick Zuchetto, Kraubath, Metalltechniker, Voestalpine Stahl Donawitz.

Meister-/Befähigungsprüfung Marco Bertolo, Leoben, Gas-und Sanitärtechnik, Thomas Berghofer, St. Marein, Ingenieurbüros, Gabor Heinemann, Leoben, Ingenieurbüros, Vassiliki Theodoridou, Leoben, Ingenieurbüros, Michael Hierzer, Proleb, Kraftfahrzeugtechnik, Gerhard Meisslitzer, Vordernberg, Kraftfahrzeugtechnik,

Gerald Schuster, Leoben, Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau.