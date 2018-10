In Vordernberg rührt sich bei bereits lange leer stehenden Gebäuden etwas. In den kommenden Monaten wird um- und ausgebaut.

Der ehemalige Hubertushof in Vordernberg soll zu einem landwirtschaftlichen Betrieb umgebaut werden © Johanna Birnbaum

Zwei Männer stehen auf dem Dach des ehemaligen Gasthauses Hubertushof an der B115 in Richtung Präbichl im Gemeindegebiet von Vordernberg. Es wird gearbeitet. Bagger stehen herum, Fensterrahmen sind herausgebrochen , einige Fensteröffnungen auch schon zugemauert. „Hier will sich Hubert Rohrmoser einen Traum erfüllen und einen landwirtschaftlichen Betrieb umsetzen“, berichtet Bürgermeister Walter Hubner.

