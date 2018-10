Petra Plonner aus Leoben setzt sich mit einer Bürgerinitiative für Unterstützung von Frauen in ungewollten Schwangerschaften ein.

Petra Plonner aus Leoben startete eine parlamentarische Bürgerinitiative und sammelt Unterschriften © Andreas Schöberl-Negishi

Petra Plonner aus Leoben ist sich wohl bewusst, dass sie ein thematisch heißes Eisen angreift. Aber sie ist dennoch zutiefst überzeugt: „Es muss darüber geredet werden.“ Mit zwei weiteren Frauen aus Wien und Salzburg brachte sie eine parlamentarische Bürgerinitiative an den Start. „fairändern“ nennt sich diese und setzt sich für „faire Bedingungen“ ein für Frauen, die sich in Konfliktschwangerschaften und ungewollten Schwangerschaften befinden. „Die Grundidee für die geltende Gesetzgebung war ursprünglich, Druck für die Frauen herauszunehmen, unzählige Kinder zu bekommen“, so Plonner. Heutzutage herrsche eher Druck, im Fall des Falles eine Abtreibung vorzunehmen.