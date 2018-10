Facebook

Erhobenen Hauptes verlassen diese Feuerwehrmänner den Tunnel: Sie und mehr als 130 Kollegen haben den Großbrand gelöscht © ERWIN SCHERIAU

Ein Brand dieses Ausmaßes im Gleinalmtunnel und nur zwei relativ leicht Verletzte. Dieses Wunder ist vielen Schutzengeln zu verdanken, die am Freitag in den Gleinalmtunnel geeilt sind, als ein 84 Tonnen schwerer Mobilkran, der Lasten bis zu 400 Tonnen heben kann, plötzlich zu brennen begann. 190 Hilfskräfte waren es insgesamt, davon 140 von der Feuerwehr und 50 vom Roten Kreuz, die allesamt unsere heutigen „Steirer des Tages“ sind.

„Bei dieser gewaltigen Rauchsäule, die aus dem Tunnel gedrungen ist, habe ich das Schlimmste befürchtet“, so Thomas Löffler, der für das Rote Kreuz im Südbereich des Tunnels als Einsatzleiter tätig war. Er und sein Einsatzleitungskollege Josef Himsl, der für den nördlichen Bereich zuständig war, konnten schließlich aufatmen: Mehr als 80 Menschen, die im Tunnel waren, konnten versorgt werden, niemand war ernsthaft verletzt, dafür alle von den Leistungen der Einsatzkräfte begeistert.