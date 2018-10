Die eigenen Hunde mit am Arbeitsplatz – sie versüßen einigen Ladenbesitzern und Kunden in Leoben Tag für den Tag den Arbeitsalltag.

Hündin Alice wartet bereits auf die Kunden von Sylvia Sailer © KK

Acht Pfoten tapsen Tag für Tag mit zur Arbeit von Sylvia Sailer in die Timmersdorfergasse in Leoben. Die beiden Vierbeiner leisten ihr im Laden Gesellschaft, bewachen die Kasse, legen Pfote an, wenn Inventur gemacht wird, und warten auf das tägliche Leckerli vom Briefträger.