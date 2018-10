Facebook

Justizgebäude © kk

Gas-Wasser-Heizung in der Krise: In den Jahren 2014 und 2015 sind gleich mehrere, alteingesessene Installationsbetriebe in der Steiermark in die Pleite geschlittert. Ursachen: Die damals schwache Konjunktur, die starke Konkurrenz und der Mangel an Aufträgen seitens der öffentlicher Hand zwangen die Unternehmen in die Knie.

