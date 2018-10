Kleine Zeitung +

''Musik in Bewegung'' Diese Musikkapellen legten atemlos gute Auftritte hin

Beim Landeswettbewerb „Musik in Bewegung“ zeigten die besten steirischen Musikkapellen ihr Können in Gleichklang und Gleichschritt. In der Arena des Lipizzanergestütes Piber wurde gespielt, marschiert und beeindruckt.