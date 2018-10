Facebook

Der "InnoTruck" der Industriellenvereinigung in Leoben: Schüler der HTL Leoben und des BG/BRG Stainach waren auch auf Besuch © KK

Hunderttausende Legosteine kugeln im Inneren des „InnoTrucks“ der Industriellenvereinigung herum: Insgesamt bringen sie etwa eine halbe Tonne auf die Waage. Noch bis Mittwoch, dem 3. Oktober, macht der „InnoTruck“ Halt vor dem Eingang des LCS am Leobener Hauptplatz. Mit den unzähligen Legosteinen können Kinder und Jugendliche ihre persönlichen Visionen der Stadt der Zukunft bauen.

Außerdem gibt es Workshops, in denen Lego-Roboter zum Leben erweckt werden können sowie eigene „Coding-Workshops“, bei denen die Kinder Spiele am Smartphone entstehen lassen. Die einzelnen Angebote sollen unterschiedliche Altersgruppen ansprechen.

Über die Digitalisierung

Der 40 Tonnen schwere „InnoTruck“ tourt durch die Steiermark, macht in neun Städten Halt. Es können ganze Schulklassen kommen. In Leoben nützten das gratis Angebot unter anderem Schüler der HTL. „Wir möchten Kindern und Jugendlichen den Megatrend Digitalisierung und den Innovationsgeist vermitteln, der gerade die Steiermark ausmacht“, so Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung Steiermark.