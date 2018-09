Dem Bezirk steht ein abwechslungsreiches Wochenende bevor. Auf der Reichensteinhütte wird am Samstag das 120-Jahr-Jubiläum gefeiert, in St. Michael geht der Kirtag am Samstag über die Bühne und am Freitag findet die Meisterschaft der Oberliga Nord statt.

Buena Banda treten am Donnerstag gemeinsam mit Sänger Gregor Bischops in Trofaiach auf © Reithofer

DONNERSTAG, 27.9.

LEOBEN. Jackpot – Mit neuem Fitnessprogramm nach der Kur. Jeden Dienstag und Donnerstag kostenlos zu mehr Bewegung. Gesundheitsinítiative für Personen zwischen 40 und 65 Jahren, die noch keinen Sport betreiben oder nach einer längeren Pause wieder beginnen wollen. Dienstag jeweils von 18.30 bis 20 Uhr im Gymnastikraum der Sporthalle Leoben, Kerpelystraße 11. Donnerstags von 9.15 Uhr bis 10.45 Uhr im Raum „Puls der Zeit“, Franz-Josefstraße 11.

LEOBEN. Verein Achterbahn – Selbsthilfegruppe. Plattform von und für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat (außer an Feiertagen). Kontakt und weiterführende Infos unter Tel. 0676-929 55 82. Sozialpsychiatrische Tagesstruktur, Homanngasse 7-9, von 13.30 bis 18 Uhr.

EISENERZ. Reisevortrag „Welt der Abenteuer“. Mit Hubert Gasperl. Innerberger Gewerkschaftshaus, 19 Uhr.

TROFAIACH. Buena Banda & Gregor Bischops. Ein Mix aus Funk, Rock, Pop, Jazz, Hip Hop und Folklore, gepaart mit dem Ausnahmesänger Gregor Bischops. UW-Ost/Museumsdepot, 19.30 Uhr.

TROFAIACH. Kommunikation in der Familie. Vortrag mit Beginn um 9.30 Uhr. Um 14 Uhr Mütter-/Elternberatung. Elternberatungszentrum, Kehrgasse 43 c. Tel. (03847) 340 93.

FREITAG, 28.9.

LEOBEN. Irish Folk Live. „The Volunteers“. Stehbeisl, Peter Tunner-Straße 11, Beginn 20 Uhr.

LEOBEN. Voestalpine Donawitz: Werksführung. Für Gäste ab dem 15. Lebensjahr. Kostenlos. Anmeldung beim Tourismusverband Leoben. Voestalpine Stahl Donawitz, Kerpelystraße 199, 9 Uhr. Tel. (03842) 481 48.

LEOBEN. Zur Tradition des Mineraliensammelns im Wiener Raum. Vortrag mit Simone und Peter Huber. Hörsaal des Institutes für Geowissenschaften, 18.30 Uhr. Tel. 0699-18 70 52 22.

LEOBEN. Meisterschaftsspiel Oberliga Nord. SV Centraldancing Hinterberg gegen SC Pernegg. Sportanlage Hinterberg, 19 Uhr.

LEOBEN. Erste anwaltliche Auskunft Obersteiermark. Voranmeldung unter Tel. (03842) 48 1 17. Rechtsanwalt Thomas Böchzelt, Krottendorferstraße 4, von 14 bis 17 Uhr.

EISENERZ. Obersteirischer Sänger-, Jodel- und Musikantenstammtisch. Erzbergbräu, Trofengbachgasse 2, 19 Uhr. Tel. 0664-320 23 40.

TROFAIACH. Benefizabend. Lesung und klassische Gitarrenmusik mit Sibylle Schabiner und Wilhelm Maier. Eine Veranstaltung der Lebenshilfe Trofaiach. Pavillon der Lebenshilfe, 19 Uhr.

TROFAIACH. Geburtsvorbereitung. Elternberatungszentrum, Kehrgasse 43 c, 10 Uhr.

VORDERNBERG. Aufräumen. Eine Ausstellungsperformance. Drei Frauen finden die Hose von Johanna Dohnal. BestOFFstyria Preis ausgezeichnete Performance. Kultursaal (KS der Marktgemeinde), 19 Uhr, Neuer Termin.

SAMSTAG, 29.9.

LEOBEN. Erntedank-Gottesdienst. Klosterkirche, Gösserstraße, 9 Uhr.

LEOBEN. Handball Liga Austria. Union Juri Leoben gegen Sparkasse Schwaz Handball Tirol. Sporthalle Donawitz, Kerpelystraße 11, 19 Uhr.

EISENERZ. Konzert in der Wehrkirche St. Oswald . Mit dem „Trompeten Consort“ von Gerhard Freiinger, sowie Julian-Gregor Pieber (Drums and Electronics) und Simon Schellnegger (Viola) und zusätzliche Lichtinstallationen. Oswaldikirche, 19.30 Uhr. www.eisenerz.at.

KRAUBATH. Fußball Unterliga Nord B. TuS Kraubath gegen FCS Pöls. Alpenstadion, Beginn 16 Uhr.

ST. MICHAEL. Kirtagsfest und Kirtagsdisco. Dorf und Volkshaus, Ganztägig.

TROFAIACH. Bergmesse am Reichenstein. Mit Pfarrer Johannes Freitag anlässlich 120 Jahre Reichensteinhütte und 70 Jahre Gipfelkreuz. Anschließend Livemusik, Grillen und Nepalschmankerln um 11 Uhr (nur bei schönem Wetter).

TROFAIACH. Handball. ATV Trofaiach gegen Union Korneuburg. Sporthalle, Gößgrabenstraße, 19 Uhr.

LEOBEN. Spusu Liga Handball. Union Juri Leoben gegen Schwaz Tirol. Sporthalle Donawitz, 19 Uhr. Die U 20 spielt um 17 Uhr.





SONNTAG, 30.9.

LEOBEN. Sportkegeln – Damen 1. Bundesliga. ESV Leoben – KSK Kremstalerhof. Eintritt frei. ESV Kegelhalle, Einödmayergasse 24, von 14 bis 17 Uhr. Tel. (03842) 214 12.

LEOBEN. Abschluss-Platzkonzert mit dem Musikverein Werkskapelle Brigl & Bergmeister Niklasdorf. Verlosung für treue Platzkonzertbesucher. Hauptplatz, 15 Uhr.

KRAUBATH. Kinder- & Babyflohmarkt. Angeboten werden Kinderkleidung, Bücher, Kinderwagen, Winterausrüstungen und Schlitten, Spielzeug. Dorfsaal, von 9 bis 12 Uhr.