Leoben Wanderer sammeln Spenden für Caritas-Notschlafstellen

Heimo Neumaier, Alina Schreib und Katrin Goriupp sind zu Fuß durch Österreich unterwegs, um Geld für Übernachtungen in Caritas-Notschlafstellen zu sammeln. Am Mittwoch sind sie in Leoben.