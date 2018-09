28-Jähriger rammte Auto und beging Fahrerflucht. Nachdem er ausgeforscht war, wollte sich der Mann nur noch schemenhaft an die Vorgänge erinnern.

Obersteirer war zuvor im Laufhaus gewesen (Symbolbild) © Weixelbraun

Er hatte ein Blackout - verursacht durch eine Zigarette, in der sich vermutlich Suchtgift befunden hatte. Damit begründete ein 28 Jahre alter Obersteirer, warum er am Sonntagmorgen nach dem Besuch eines Laufhauses in Leoben einen Unfall mit Sachschaden verursacht hatte und danach Fahrerflucht beging.