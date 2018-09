Preise für Asia Spa-Freibad werden neu überdacht

SP-Bürgermeister Kurt Wallner will in dieser Frage „zurück an den Start“ und mit der Opposition über Preisneugestaltung debattieren.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die jüngste Sitzung des Leobener Gemeinderates ging relativ schnell über die Bühne © Isabella Jeitler

Mir ist auch nicht entgangen, dass sehr viele Besucher das Asia Spa aufgrund der Preisgestaltung nicht aufgesucht haben“, so Bürgermeister Kurt Wallner in der jüngsten Sitzung des Leobener Gemeinderats. Das bedauere er sehr. Aus dem Grund wolle er die Reset-Taste drücken und „zurück an den Start“: „Ich lade alle Fraktionen zu einer speziellen Sitzung des Asia Spa-Beirats ein, um gemeinsam über Sommer und Freibadbetrieb im Asia Spa nachzudenken“, so Wallner. Die kommende Sommersaison solle unter den Aspekten Wirtschaftlichkeit, soziale Ausgewogenheit und Kundenfreundlichkeit neu geregelt werden. „Ich bin sehr froh, dass du eingesehen hast, dass es mit dem Asia Spa nicht so weitergehen kann und den Reset-Knopf drücken willst“, entgegnete FP-Vizebürgermeister Daniel Geiger.

Wallner erklärte, dass der Abbau der alten Bahnstrecke von Leoben nach Hinterberg bereits am Laufen sei: Dort soll wie berichtet, ein kombinierter Geh- und Radweg mit etwa drei Kilometern Länge entstehen, der im kommenden Jahr eröffnet wird. Der Kostenpunkt: 1,4 Millionen Euro. Der Neubau der Müllerbrücke liege im Zeitplan. Deshalb ist auch während der derzeitigen Gesamtsperre bis 30. September für Fußgänger und Busse trotzdem eine Überquerung der Brücke möglich. „Die Bauarbeiten zur Umgestaltung der Zeltenschlagstraße sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein. 580.000 Euro fließen aus der Stadtkasse ins Projekt.

Der Nachtragsvoranschlag für das laufende Haushaltsjahr beschert der Stadt indes positive Effekte: Man habe durch eine sparsame Haushaltsführung die allgemeinen Rücklagen nur in Höhe von 763.000 Euro antasten müssen. Das ist die Hälfte des ursprünglich budgetierten Zugriffs.

"Mir ist auch nicht entgangen, dass sehr viele Besucher des Asia Spa aufgrund der Preisgestaltung nicht aufgesucht haben“ Bürgermeister Kurt Wallner

Die dringlichen Anträge bezüglich der Errichtung einer behindertengerechten Toilette am Friedhof Donawitz und Installation eines Treppenlifts zum Trauungssaal (Bürgerliste Reiter) wurden Ausschüssen zugewiesen. Ein Antrag zur Reduzierung der Mindestparkdauer in blauen Zonen auf 30 Minuten (KP) und ein Antrag auf Einrichtung einer 30 km/h-Zone in der Hinterbergstraße (VP) wurden dem Ausschuss zugewiesen. Der FP-Antrag „LE Gutschein und Trofaiacher Taler – gegenseitig Gültigkeit und Einlösbarkeit“ und zwei weitere FP-Anträge wurden abgelehnt. Der Grünen-Antrag zu Anpassungsmaßnahmen im Hinblick auf den Klimawandel wurden dem Ausschuss zugewiesen.

Wichtige Beschlüsse Das Alte Rathaus und die Rathauspassage werden zu einem Tagungs- und Veranstaltungszentrum umgebaut. Dafür will die Stadt sechs Millionen Euro investieren. Die Vergabeverfahren für die Generalplanung werden zwischen Oktober und Februar 2019 erfolgen.

Die Fertigstellung ist für Mai 2021 vorgesehen. Im Zuge der Erweiterung des Kindergartens in Göss mit einer neuen Kinderkrippe wird das Flachdach der ehemaligen Hauswart-Wohnung saniert. Kostenpunkt: 45.000 Euro. Ab heuer unterstützt die Stadt Leoben Schulanfänger der Volksschulen der Stadtgemeinde und der im Stadtgebiet befindlichen privaten Volksschulen mit Hauptwohnsitz Leoben mit „Schulstartgeld“.

Und zwar in Form von LE-Gutscheinen im Wert von 80 Euro. Dafür stellt die Stadt einen Betrag von 20.000 Euro bereit. Die Dachsanierung des Vereinshauses des Trachtenvereins Steirerherzen in Seegraben unterstützt die Stadt mit 25.000 Euro.

Für die Sanierung des Auslaufbeckens im Schladnitzgraben wurden 50.000 Euro beschlossen. Das Stadtentwicklungskonzept wurde abgeändert, damit die ehemaligen Bereiche der Bahnstrecke in Leoben-Hinterberg, die die Stadt von den ÖBB erworben hat, als Radweg und auch als Wohnbereich genutzt werden können.