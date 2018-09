Facebook

Willkommen: Kurt Wallner und Mario Kunasek kamen, um Marco Triller zu den neuen Räumlichkeiten zu gratulieren © FPÖ

Am Donnerstag hat die FPÖ ihr neues Bezirksbüro in Leoben bezogen. Ab sofort sind die Freiheitlichen in der Parkstraße 3 zu finden. „Dieses Büro bietet die optimalen räumlichen Voraussetzungen für unsere politische Arbeit. Besonders wichtig war es mir, dass sich auch unsere Bezirkssekretärin Manuela Rietschnig in ihrem neuen Arbeitsumfeld wohl fühlt", sagte Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneter Marco Triller im Zuge der Eröffnung.

Zahlreiche Gratulanten begutachteten die neuen Räumlichkeiten. Darunter etwa Verteidigungsminister Mario Kunasek, Leobens Bürgermeister Kurt Wallner, Nationalratsabgeordneter Hannes Amesbauer, Bundesrat Gerd Krusche, Voest-Betriebsratsvorsitzender Josef Gritz, Stadtewerkedirektor Ronald Schindler.