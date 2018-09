Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Sujet

Es hätte das Highlight des heurigen Advents im Bollwerk Niklasdorf werden sollen: Der italienische Star-DJ Gigi D'Agostino, aktuell mit "In My Mind" ganz vorne in den Charts vertreten, sollte am 1. Dezember die Disco zum Beben bringen. Die Karten für diesen Auftritt waren sofort weg, sowohl in der ersten als auch der zweiten Verkaufsphase. Doch nun der Schock für das Bollwerk: "Leider sehen wir uns gezwungen den geplanten Auftritt von Gigi D‘ Agostino abzusagen." Man hätte es in den vergangenen 20 Jahren immer wieder geschafft, einen "anspruchsvollen Künstler" wie D'Agostino zu betreuen. "Leider stießen wir diesmal an unsere Grenzen und das Management von Gigi D‘Agostino hat uns den Termin ersatzlos abgesagt", heißt es seitens der Disco. Alle Gäste, die bereits Tickets erworben haben, können diese natürlich retournieren.