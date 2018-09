In Eisenerz feiert man 70 Jahre Stadterhebung, in Leoben das Treffen von Stadt und Land und in Proleb die Eröffnung der modernen Ganztagesschule. Und die Kirchenführer der Steiermark laden zum "Kirch'n schau'n".

Auch in der Pfarre Leoben-Göss gibt es einen interessanten Rundgang © Schöberl-Negishi

DONNERSTAG, 20.9.

LEOBEN. Offenes Werkstatt-Treffen für schreibbegeisterte Kinder und Jugendliche mit Martin Ohrt. Die Teilnahme ist kostenlos und für alle ohne Anmeldung möglich. von 15.15 bis 17.15 Uhr für die 8- bis 13-Jährigen und von 17.30 bis 19.30 Uhr für Jugendliche von 14 bis 19 Jahren in der Stadtbücherei, Peter Tunner-Straße 7.

LEOBEN. Abendführung durch die Leoben-Ausstellung. MuseumsCenter/Kunsthalle, Kirchgasse 6, 18.30 Uhr.

LEOBEN. Jackpot – Mit neuem Fitnessprogramm nach der Kur. Gesundheitsinítiative für Personen zwischen 40 und 65 Jahren, die noch keinen Sport betreiben oder wieder beginnen wollen. Von 9.15 Uhr bis 10.45 Uhr im Raum „Puls der Zeit“, Franz Josefstraße 11.

ST. STEFAN. Heimatdichterlesung. Gemeindeamt, 19 Uhr.

TROFAIACH. Frauen tanzen. Gasthof Ruckenstuhl, 16 Uhr. Tel. 0699-13 00 05 30.

TROFAIACH. Mütter-/Elternberatung. Elternberatungszentrum, 14 Uhr.

FREITAG, 21.9.

LEOBEN. Reisevortrag „Welt der Abenteuer - Eine Familie auf Weltreise“. Mit Hubert Gasperl. Gasthof „Zum Greif“, Waasenstraße 5, 18.30 Uhr.

LEOBEN. Auf Tuchfühlung mit der Natur. Früchte des Waldes. Naturpädagogische Führung mit Bettina Mirtner-Lausecker. Bergmannsdenkmal Seegraben, von 14.30 bis 18 Uhr. Tel. 0676-355 75 74.

LEOBEN. Tag des Sports. Leobener Sportvereine stellen sich vor. Hauptplatz, 15 Uhr.

LEOBEN. Hüttenzauber: Theater/Kabarett – Stein. Festival zur Industriekultur 2018. Texte: Werner Schwaiger. MuseumsCenter/Kunsthalle, Kirchgasse 6, 19 Uhr.

LEOBEN. Handball Liga Austria. Union Juri Leoben gegen HC Fivers WAT Margareten. Sporthalle Donawitz, 19 Uhr.

LEOBEN. Fest der Begegnung. Livemusik mit Desmond Doyle. Eine Veranstaltung des Vereins „Plattform Asylwerber Leoben“. MuseumsCenter/Kunsthalle, Kirchgasse 6, von 16 bis 20 Uhr.

LEOBEN. Erste anwaltliche Auskunft Obersteiermark. Voranmeldung unter Tel. (03842) 42 6 42-0. Rechtsanwalt Wolfgang Auner, Parkstraße 1, von 14 bis 17 Uhr.

LEOBEN. Die Stadtgemeinde Leoben lädt zu einem Tanzkaffee für Junggebliebene mit Livemusik. Werkshotel, Pestalozzistraße 92, von 16 bis 20 Uhr.

EISENERZ. Fragile. Handle with care. Ausstellung von Andrea Fian und Nicole Maunz. FreiRaum, von 15.30 bis 18 Uhr.

EISENERZ. Konzert des Vokalensembles „melodtunes“. Thema: Vocal moments. . Konzertsaal der Musikschule, Kriechbaumweg 1, 20 Uhr.

NIKLASDORF. CleanUp Niklasdorf – Mach mit! Hauptplatz, Treffpunkt, 16 Uhr. Tel. (050) 787 66.

PROLEB. Fußball – Gebietsliga Mürztal. FC Rohrer Proleb gegen Phönix Mürzzuschlag. Stadion, 17 Uhr.

ST. MICHAEL. Benefizveranstaltung für den Bau einer Krankenstation in Nepal. Konzert mit den Old School Basterds. Volkshaus, 19.30 Uhr.

TROFAIACH. Geburtsvorbereitung . Elternberatungszentrum, Kehrgasse 43 c, 10 Uhr.

SAMSTAG, 22.9.

EISENERZ. 70 Jahre Stadt Eisenerz. 15.30 Uhr Platzkonzert der Stadtmusikkapelle, 16 Uhr Beginn des Festaktes. Musik: „Just Duo It TRIO“. Innerberger Gewerkschaftshaus.

EISENERZ. Sonderpostamt mit Präsentation der Sondermarke „Steirerhut“ von 10 bis 17 Uhr. Postmuseum, Schulstraße 1.

LEOBEN. Blutspendetermin. Bezirksstelle Rotes Kreuz, Rotkreuz-Platz 1, von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

LEOBEN. Benefiz. Alles anders zum Geburtstag. Unterhaltsames Theaterstück, aufgeführt vom Leobener Schauspielverein „The LEctors“. Stadttheater, 19.30 Uhr.

LEOBEN. Handball. Spusu Liga Union Juri Leoben gegen Margarethen um 19 Uhr. U20: 17 Uhr. Sporthalle Donawitz, 19 Uhr.

LEOBEN. 30 Jahre „Das Habakuk“. Jubiläumsfeier mit Livemusik von Steirer 7, Beisl Bänd, Steinberg und Herzkraft. Ab 10 Uhr.

KRAUBATH. Konzert mit Peter Ratzenbeck live. Dorfplatz Kraubath, 20 Uhr.

MAUTERN. SingleWandern. Altersempfehlung: 40 bis 59 Jahre. Anmeldung erforderlich. Treffpunkt Bahnhof, 10 Uhr, „Rittersteig von Kammern nach Mautern“ mit Guide Max. Tel. 0664-455 63 94.

PROLEB. 24. Proleber Dorffest mit Eröffnung der Ganztagesschule. Maibaumumschneiden, Fesselballonstart, Kinderprogramm. 15.30 Uhr Unterhaltung mit „Die flotten 4 – Partysound“ und der Werkskapelle Brigl & Bergmeister, 14 Uhr.

KAMMERN. 2. Seizer Herbstlauf der Freiwilligen Feuerwehr Seiz. Mit Strohfest beim Rüsthaus. Seiz, ab 14 Uhr.

SONNTAG, 23.9.

LEOBEN. Stadt-Land-Fest. Nach dem Gottesdienst findet in der Leobener Innenstadt ein buntes Fest statt. Umfangreiches Rahmenprogramm, kulinarische Leckerbissen, Musik. Fußgängerzone und Kirchplatz, von 10 bis 18 Uhr.

LEOBEN. Benefiz. Alles anders zum Geburtstag. Unterhaltsames Theaterstück, vom Leobener Schauspielverein „The LEctors“. Stadttheater, 16 Uhr.

LEOBEN. Kirch’n schau’n! Die steirischen KunstWerkKirche-KirchenführerInnen laden ein. Waasenkirche, 10.30 Uhr. StiftsKirche Göss, 11.30 Uhr. Erhardikirche Göss, 14 Uhr.