Im Wild- und Freizeitpark "Wilder Berg" in Mautern übernimmt nun das Rotwild in der Brunftzeit das Kommando. Am Samstag, dem 22. September, wird ein Brunftfest mit Jägermesse gefeiert.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Wilden Berg in Mautern wird am Samstag ein Brunftfest mit Jägermesse gefeiert © Wilder Berg

Die ersten kühlen Nächte kündigen nicht nur den Abschied des Sommers an. Es ist auch die Zeit, in der sich die größte Wildtierart am Wilden Berg in Mautern lautstark bemerkbar macht - die Zeit der Hirschbrunft. Von Mitte September bis Mitte Oktober kämpfen die Hirsche um den Titel des Platzhirsches. Ihr lautes Röhren, um die Konkurrenz abzuweisen, ist kilometerweit zu hören, so auch im Rotwild-Gehege am Wilden Berg.