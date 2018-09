Zwei tödliche Alpinunfälle haben sich am Sonntag in der Steiermark ereignet. Eine 51-jährige Grazerin wurde bei einer Bergtour von einem 60 mal 30 Zentimeter großen Felsbrocken getroffen. Auch ein 54-jähriger Deutscher ist tödlich verunglückt.

© Brian Jackson - stock.adobe.com

Tragisch endete die Bergtour vom Präbichl auf den Hochturm für eine 51-jährige Grazerin: Die Frau war mit ihrem Mann am markierten Wanderweg auf den 2.081 Meter hohen Gipfel unterwegs. Gegen 14 Uhr waren die beiden knapp unter dem Gipfelplateau angelangt, während eine andere Wandergruppe vom Plateau in Richtung Tal unterwegs war. Vermutlich hat diese Gruppe einen 60x30 cm großen Stein losgetreten, der talwärts rollte. Der Felsbrocken rollte über eine Bergkante und erwischte die Grazerin, die am Wanderweg darunter entlang ging, am Kopf.