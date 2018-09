Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Katarina Sweda in ihrem Atelier: Die Arbeit an dem Gemälde hat sie beendet, gezeigt wird es ab kommenden Freitag in Bruck © Martina Marx

Ich denke, es ist fertig“, sagt Katarina Sweda. Ein paar Schritte tritt sie zurück und begutachtet ihre Arbeit. „Es“ ist ein Gemälde. Es zeigt eine junge Frau, gekleidet in einem roten Kleid. Während der letzten Wochen hat die slowakischstämmige Künstlerin daran gearbeitet. Malutensilien wie Pinsel und Stifte, ein Laptop und zahlreiche ihrer unterschiedlichen Werke haben in Swedas Atelier in Niklasdorf ihren Platz. Eine charmante, geordnete Unordnung. „Es ist ein bisschen zu klein“, sagt Sweda und lässt ihren Blick schweifen. „Große Skulpturen brauchen Platz, man muss sie aus einer Entfernung betrachten können bei der Arbeit.“ Skulpturen sind Swedas Leidenschaft. „Eine Zeichnung ist für mich immer eine Idee“, erklärt sie. „Entsteht eine Skulptur, wird diese Idee real“, sagt Sweda über ihre Liebe zur Dreidimensionalität.