Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Robert Herzog hat für das touristische Leoben einiges im Köcher © Andrea Walenta

Vor seinem Wechsel nach Leoben war Robert Herzog viele Jahre lang im Tourismusverband von Bad Ischl tätig – eine touristische Hochburg in Österreich. Da liegt die Frage auf der Hand, ob die Umstellung nicht eine besonders große gewesen sei.

„In Bad Ischl ist alles auf den Tourismus aufgebaut, es gibt viele Betten und Beherbergungsbetriebe, die freilich auch mit den Kurgästen zusammenhängen. In Leoben ist es weniger touristisch, aber von der Struktur her nicht so unähnlich“, meint Herzog. Es fließe auch in Leoben ein Fluss durch die Stadt, es gebe auch hier einen schönen Innenstadtbereich mit einem Kern und rundherum tolle Natur. „Auch der Hausberg, die Mugel, ist genau so hoch wie der höchste Berg in Bad Ischl, die Katrin. In Ischl hat man das Kaiserpaar und in Leoben den Erzherzog Johann“, setzt Herzog die Vergleiche fort. Allerdings räumt er ein, dass der Erzherzog mehr und besser positioniert gehöre. Er gehe mit all seinen Leistungen für die Stadt Leoben ein bisschen unter. „Ich habe bisher aber noch nicht den Weg gefunden, das Thema peppig aufzuarbeiten. Der Erzherzog muss in die Auslage gestellt werden. Da gibt es einiges an Potenzial“, betont Herzog. Wie er überhaupt überzeugt ist: „Die Leobener unterschätzen ihr Potenzial.“ Er komme von außen und gehe mit anderen Augen durch die Stadt. Dabei sei ihm auch die interessante und schöne Architektur aufgefallen.

Historisches

Herzog ist auch Präsident der „Kleinen historischen Städte Österreichs“, einem Zusammenschluss von kleineren Städten, die gemeinsam touristisch auftreten. „Dazu gehört beispielsweise Bruck, Judenburg oder Bad Radkersburg in der Steiermark. Leoben ist hier noch nicht dabei“, so Herzog. Das soll sich ändern.

Er ist überzeugt, dass man künftig auch stärkeres Augenmerk auf Radfahrer legen solle, etwa was das E-Bike-Angebot betrifft. Wichtig seien auch Kooperationen, etwa mit dem Erzberg. „Das ist ein Muss“, so Herzog. Auch in Richtung Spielberg und Hochsteiermark müsse man die Fühler stärker ausstrecken. Hoffnungen setzt Herzog in Gästezimmer, die im Living Campus auf der Brandlwiese entstehen und auch in den Umbau des Congress. Ein großes Anliegen sei ihm auch der Lebensraum Mur, den man noch stärker nützen könne. „Die Mur ist ein Naturjuwel und sollte von Gästen und Einheimischen mehr genützt werden können.“

Stolz

Bei allen touristischen Bemühungen dürfe man die Leobener Bevölkerung nicht vergessen. „Es muss gelingen, dass die Leobener stolz auf ihre Stadt sind und dass sie das auch nach außen tragen“, meint Herzog. Er sei bemüht, Wünsche und Beschwerden anzunehmen und wenn nötig, weiterzuleiten. „Ich kann nicht alles reparieren, aber ich kann schauen, dass etwas ins Rollen kommt, denn alle Tourismusverbände sitzen im gleichen Boot. Wir können nur gemeinsam stark sein. Ich habe keine Berührungsängste.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.