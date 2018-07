Rund um Ärger nach Kündigung des Pachtvertrags eines Kleingartens am Obritzfeldweg in Leoben nimmt nun ein Nachbar Stellung.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So sah Alex Zotters Garten in der Siedlung am Obritzfeldweg in Leoben aus © KK

Drei Jahre lang hatte die Lebensgefährtin von Alex Zotter einen Schrebergarten in der Kleingartenanlage am Obritzfeldweg in Leoben. Nach einer Unterschriftenaktion von zahlreichen Nachbarn kündigte die Stadtgemeinde Leoben den Pachtvertrag ohne Angabe von Gründen. Zotter sei bei etlichen Nachbarn immer wieder angeeckt, habe sich „nicht gemeinschaftsdienlich“ verhalten, und daher habe man den Vertrag der Lebensgefährtin gekündigt, erklärte Maximilian Jäger, Vizebürgermeister von Leoben. Um nach zahlreichen Beschwerden über Zotter wieder Ruhe in der Kleingartenanlage herzustellen, sei man nach dem Prinzip „Gemeinwohl geht vor Einzelwohl“ vorgegangen, sagt Jäger. Zotter wiederum möchte nicht als Störenfried gestempelt werden. Er ist sich sicher: „Ich habe nichts Verbotenes getan.“