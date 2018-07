Facebook

Die Rauchsäule ist von weitem zu sehen © Isabella Jeitler

Ein Brand in einem Recyclingbetrieb in St. Michael in Obersteiermark hält seit den frühen Morgenstunden die Feuerwehren im Bezirk Leoben auf Trab. Ausgebrochen ist der Brand kurz vor 6 Uhr früh, mittlerweile hat er sich zu einem Vollbrand entwickelt, so die Polizei.