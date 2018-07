Obersteiermark"Brand aus" nach Großbrand im Recycling-Betrieb

19 Feuerwehren, 130 Einsatzkräfte mit 32 Fahrzeugen kämpften Mittwoch seit den Morgenstunden in St. Michael gegen die Flammen an. Auch in der Nacht wurde weiter gelöscht. Verletzte gab es nicht.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Donnerstag Früh hieß es nach dem Großbrand in St. Michael "Brand aus" © BFV/LE

Ein Brand in einem Recyclingbetrieb in St. Michael in Obersteiermark hielt seit den frühen Morgenstunden am Mittwoch Feuerwehren aus den Bezirken Leoben und Bruck-Mürzzuschlag auf Trab. Ausgebrochen war der Brand kurz vor 6 Uhr früh.