Am Montag erfolgte der Spatenstich für den Campus des Nordischen Ausbildungszentrums in der Eisenerzer Ramsau.

Beim Spatenstich dabei waren Vizekanzler Heinz-Christian Strache, Verteidigungsminister Mario Kunasek, Landeshauptmannstellvertreter Michael Schickhofer, Sportlandesrat Anton Lang, NAZ-Geschäftsführer Christian Schwarz sowie Olympiamedaillengewinner Lukas Klapfer © Andrea Walenta

"Heute ist ein Feiertag für den Sport in der Steiermark“, meinte am Montag Sportlandesrat Anton Lang euphorisch. Grund dafür: Der hart erkämpfte Spatenstich für den Sport Campus des Nordischen Ausbildungszentrums in der Eisenerzer Ramsau.

Die Baumaßnahmen für dieses so dringend benötigte Projekt, das den Nachwuchssportlerinnen und Sportlern eine moderne Unterbringung auf höchstem Niveau garantieren wird, beginnen demnächst.

