Heute geht am Landesgericht Leoben ein Prozess gegen zwei Polizisten, die im Vorjahr eine betrunkene Frau umgestoßen und liegen gelassen haben, über die Bühne.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf dem Video ist deutlich zu sehen, dass die Polizeibeamten einfach weggehen © KK

Am Landesgericht Leoben geht am Freitag ein mit Spannung erwarteter Prozess gegen zwei Polizisten wegen Amtsmissbrauchs über die Bühne. Ihnen wird vorgeworfen, in Leoben im Mai 2017 eine betrunkene Frau umgestoßen und liegen gelassen zu haben. Beide leisteten erst Minuten später Erste Hilfe. Die Ermittlungen und die Anklage kamen erst ins Rollen, als ein Video von dem Vorfall aufgetaucht war.