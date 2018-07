In Trofaiach wird dem Rad mehr Raum eingeräumt. Und: Die alte Eisenbahntrasse könnte bald, in neuer Form, wiederbelebt werden.

Mario Abl, Bürgermeister von Trofaiach, erklärt das neue Radkonzept © Martina Marx

Der Alltagsradverkehr steht im Zentrum des neuen Radverkehrkonzepts in Trofaiach. „Es geht uns um die kurzen Wege, bis zu fünf Kilometer, die man in Trofaiach relativ zügig mit dem Rad zurücklegen kann“, sagt Bürgermeister Mario Abl im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. An vorderster Front steht die Sicherheit der Radfahrer. Um diese zu gewährleisten, werden Radwege ausgebaut und auch verbreitert. „Da werden wir auch Flächen, die dem Auto vorbehalten waren, zugunsten von Radfahrern und Fußgängern opfern müssen.“