Am Dienstagabend gegen 20 Uhr brach im Keller eines Mehrparteienhauses ein Brand aus. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Brand in Leoben

©

Es war etwa 20 Uhr am Dienstag, als ein Bewohner eines Mehrparteienhauses in Leoben die Einsatzkräfte alarmierte. Er hatte Rauch im Stiegenhaus bemerkt. Die Beamten der Streife der Polizeiinspektion Josef-Heißl-Straße konnten das Stiegenhaus aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Hitze nicht betreten. In den Erdgeschosswohnungen waren beim Eintreffen der Beamten noch mehrere Personen eingeschlossen.