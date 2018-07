Kritiker machen ihrem Ärger über die Ausweitung gebührenpflichtiger Parkplätze in einem offenen Brief an Bürgermeister Kurt Wallner Luft.

Auch auf Judendorf wurden die gebührenpflichtigen Parkzonen ausgeweitet © Andreas Schöberl-Negishi

Mit der Erhöhung der Eintrittspreise im Asia Spa, massiven Mieterhöhungen in den vergangenen Jahren, der Ausweitung der gebührenpflichtigen Parkzonen und der Verteuerung der Busgebühren, sei von den Stadtverantwortlochen ein „perfektes Paket“ geschnürt worden, Wohnen in der Stadt massiv teurer zu machen, kritisiert eine Gruppe von Leuten, die alle im LCS arbeiten, in einem offenen Brief. Es sind dies zwar nicht sehr viele, sie wollen aber auf Facebook und per Unterschriftenliste gehörig Wind machen. Die Erhöhung der Asia Spa-Eintritte habe man als Spitze des Eisbergs gesehen: „Dieser ist anscheinend noch viel größer als gedacht.“