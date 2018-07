Ab sofort wird der Leobener Hautplatz an den Wochenenden von privaten Security-Mitarbeitern überwacht. Die Kosten übernehmen die Hauptplatz-Gastronomen und die Stadtgemeinde Leoben.

Die Leobener Hauptplatz-Gastronomen und die Stadtgemeinde setzen am Hautplatz auf eine private Security © Freisinger

An Wochenenden kam es in jüngster Zeit am Leobener Hauptplatz während der Nachtstunden zu Ausschreitungen. Aus diesem Grund haben sich die Stadt Leoben, die Gastronomen des Hauptplatzes und das City-Management Leoben darauf verständigt, im genannten Zeitraum ein privates Security-Unternehmen zu engagieren, um nicht nur die Eingänge zu den Lokalen, sondern auch den Hauptplatz im genannten Zeitraum verstärkt zu überwachen.

Die Leobener Gastronomen leisten dafür einen finanziellen Beitrag von 3000 Euro, die Stadt Leoben verdoppelt diesen Betrag auf 6000 Euro. Für die Organisation und Abwicklung zeichnet das City-Management Leoben verantwortlich.

Bis Jahresende soll das private Security-Unternehmen vorerst im Einsatz sein, danach soll es zu einer Evaluierung kommen, ob diese Maßnahmen zum gewünschten Erfolg geführt haben.