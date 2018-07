Andy Bäuchl und Rico Temmel organisieren die „We Love White“-Party nun zum neunten Mal: Heuer wieder am Hauptplatz in Leoben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andy Bäuchl und Rico Temmel laden zum neunten Mal zur White Party auf den Hauptplatz © Katarina Jelicic

Wieder einmal wird der Hauptplatz der Montanstadt ganz in Weiß erstrahlen: Die „We Love White“-Party geht am kommenden Samstag ab 18 Uhr in die neunte Runde. Bereits seit 2010 organisieren Andy Bäuchl und Rico Temmel die Party in Weiß. Somit etablierte sich ein Fixpunkt in Leobens Veranstaltungskalender. Die White-Party im vorherigen Jahr bekräftigte die beiden Hauptorganisatoren bei der Wahl der Location: „Trotz des miesen Regenwetters hatten wir eine Bombenstimmung, hier am Hauptplatz“, erzählt Bäuchl.

Auch in diesem Jahr überlegte sich das eingespielte Team einiges: Für coolen, lockeren und vor allem abwechslungsreichen Sound werden die DJs M-Craft, Robert Wallner, Marcus Sinatra und Mark Nevis sorgen. Sabine Rauter wird mit ihrem Batalaboom Team brasilianisches Flair auf den Hauptplatz bringen. Der Artist Albert Tröbinger von „Die große Chance“ wird eine Show mit Kugeln und Reifen auf die Bühne bringen. Die Gäste erwartet bei freiem Eintritt aber noch vieles mehr.

Wirtschaftsfaktor

Grund für den relativ späten Termin sei die Formel 1 in Spielberg. „Doch egal wann und wo wir die ,We Love White‘ machten, bekamen wir einen großen Zuspruch von den Gästen. Sie wanderten auch bei jedem Lokalwechsel mit“, meint Bäuchl. Außerdem sei die „We Love White“-Party ein großer Wirtschaftsfaktor für Leoben. Die Auslagen der Geschäfte am Hauptplatz und LCS erstrahlen in der Zeit vor der Party ganz in Weiß. „Es ist ein tolles Gefühl, wenn man rund tausend Menschen dazu motivieren kann, sich in Weiß zu kleiden und gemeinsam zu feiern“, so die beiden Hauptorganisatoren.

Wie im Vorjahr werden sie auch heuer vom Gastronom und Veranstalter Hannes Kaufmann unterstützt. Ab Mitternacht ist die Party am Hauptplatz noch lange nicht zu Ende. In den Lokalen der Alten Post, Segafredo und zum ersten Mal auch im Zwanzger geht es dann bis Open-End weiter. Die Party findet auch heuer bei jedem Wetter statt.

Zu den Special Guests zählen in diesem Jahr wieder Vol Do & Friends und auch der Modedesigner La Hong aus Wien sagte bereits fix zu.

Die Eckdaten We Love White 2018 startet am Samstag, dem 7. Juni, ab 18 Uhr in die neunte Runde. Der Hauptplatz in Leoben soll dabei ganz in Weiß erstrahlen. Der Eintritt ist frei. Coolen und lockeren Sound bekommt man von M-Craft, Robert Wallner, Marcus Sinatra und Mark Nevis zu hören. Special Guests sind Vol Do & Friends, sowie Modedesigner La Hong aus Wien. Ab Mitternacht geht die Party in den Lokalen Alte Post, Zwanzger und Segafredo Leoben weiter. Die Hauptveranstalter Andy Bäuchl und Rico Temmel werden auch heuer von Hannes Kaufmann unterstützt. www.facebook.com/WeLoveWhitePage/