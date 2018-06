Facebook

Keine Pause mehr macht die Linie 830 am Wochenende © Andreas Schöberl-Negishi

Ein über den Tag gleichmäßiges Angebot, das versprechen die Neuerungen im Netz der Regio-Busse. Ab 7. Juli sind die neuen Fahrpläne in Kraft, schlagend werden diese zwischen St. Michael und Wald am Schoberpass sowie für den Raum St. Stefan ob Leoben und Kraubath. „Mit besseren Anschlüssen zum Bahnknoten St. Michael, einem regelmäßigen Busverkehr über den ganzen Tag bis am Abend und vor allem dem neuen Wochenendverkehr ist ein Quantensprung in der Öffi-Anbindung gelungen“, sagt der steirische Verkehrslandesrat Anton Lang zu den Neuerungen.