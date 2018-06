Facebook

Erna Schuss hat einen Nachfolger für ihr Geschäft gefunden. © Johanna Birnbaum

Leicht fällt es Birgit Wallner (49) nicht, wenn sie vom Zusperren ihres Lebensmittelgeschäftes in Eisenerz spricht. Seit 20 Jahren betreibt sie „Nah&Frisch Wallner“ in der Vordernbergerstraße, wo sie Lebensmittel, aber auch ein kleines Bekleidungssortiment anbietet. „Es hat sich in den vergangenen beiden Jahren schon abgezeichnet, weil der Umsatz immer mehr zurückgegangen ist“, erzählt sie. Sie habe sich in letzter Zeit keinen Lohn mehr ausgezahlt, damit sie ihre zwei Angestellten halten konnte. „Es macht aber keinen Sinn mehr. Von der Milch, die Kunden bei mir kaufen, wenn sie sie woanders vergessen haben, kann das Geschäft nicht existieren“, lässt sie hinter die Kulissen schauen.

