Eine 48-jährige Frau kam Dienstagnachmittag in Trofaiach nach einem Bremsmanöver in einem Linienbus zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Verletzte wurde mit der Rettung ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, gebracht © Sujet: Andreas Schöberl-Negishi

Gegen 17.05 Uhr fuhr am Dienstagnachmittag ein Linienbus auf der Koloniegasse in Richtung Trabocherstraße, als ihm in einer Kurve auf Höhe des Hauses Nummer neun, in der Nähe der Bahnübersetzung, plötzlich ein grauer beziehungsweise silberner Pkw entgegen kam.

Zu Sturz gekommen

Der unbekannte Fahrzeuglenker dieses Fahrzeugs dürfte die Mittellinie überfahren haben, woraufhin der Buslenker genötigt wurde, abrupt abzubremsen. Dabei kam eine 48-Jährige aus dem Bezirk Leoben im Bus zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde in der Folge vom Roten Kreuz ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, eingeliefert.

Die Fahndung nach dem bislang unbekannten Pkw-Lenker läuft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Auskunft über den Vorfall geben können oder Hinweise zu dem beteiligten Pkw haben.

Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 059133/6327 bei der Polizeiinspektion Trofaiach bekanntgegeben werden.