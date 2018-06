Der in die Jahre gekommene Spielplatz der Prolebersiedlung wird nach den Wünschen von Kindern und Jugendlichen umgebaut.

ufgeregt und neugierig: Mit vollem Einsatz beteiligten sich die Kinder am Spielplatz-Workshop © Martina Marx

Schlechtwetter herrscht am Spielplatz der Prolebersiedlung. Und das bei strahlendem Sonnenschein. Knapp 40 Kinder wollen mitentscheiden, wie ihr neuer Spielplatz aussehen soll. Und das tun sie anhand von Wettersymbolen: Sonnenschein für „sehr gut“, bewölkt für „so lala“, und Gewitter für „sehr schlecht“. Das Urteil der Kinder ist eindeutig: Schlechtwetter.

Die Kinder haben recht, das weitläufige Wiesenareal hat seine besten Tage hinter sich: Eine einsame Schaukel mit Rutsche, einige wenige Sitzmöglichkeiten, Fußballtore ohne Netz. Dieser Zustand soll bald der Vergangenheit angehören, unter Mithilfe des Vereins Fratz Graz wird ein Konzept für einen neuen Spielplatz erarbeitet. Nach den Wünschen jener Kinder und Jugendlichen, die in und um die Prolebersiedlung wohnen. Nach der ersten, gewitterlichen Bestandsaufnahme folgt eine kleine Schnitzeljagd auch in die entlegenen Ecken der Anlage: „So sehen die Kinder den Spielplatz einmal mit anderen Augen und nicht nur jene Teile, die sie ohnehin immer nutzen“, erklärt Ernst Muhr, Geschäftsführer von Fratz Graz.

Enthusiastische Spannung herrscht im Sitzkreis von Beginn an. Oder besser gesagt: Aufgeregte Tratscherei. Und dann, endlich, dürfen die Kinder und Jugendlichen ihre Wünsche deponieren. „Ich hätte gern Fußballtore mit Netz“, sagt Chabib. „Und einen Zaun zur Mur, weil da haben wir sicher schon 30 Bälle versenkt.“ Salambek plädiert für ein Trampolin. „Und Rutschen, Schaukeln und Klettergerüste.“ Anna-Maria deponiert einen Wunsch für ihre kleine Schwester: „Ein Bereich für die kleinen Kinder wäre toll. Und eine Abgrenzung zur Mur. Weil ohne eine solche ist es hier für die Kleinen sehr gefährlich.“ Dana äußert einen Wunsch, den auch viele andere Kinder haben: einen Trinkbrunnen.

Ein Tisch mit Bänken, Hängematten oder ein Beachvolleyballplatz - so lauten die Wünsche der Jugendlichen. Auch sie sind mit dabei. Einige bringen gar Anregungen mit von Freunden, die an diesem Nachmittag nicht mit von der Partie sein können.

Ruth Oberthaler notiert sich die Wünsche der Jugendlichen Foto © Martina Marx

Die Chancen auf Verwirklichung vieler dieser Wünsche stehen gar nicht schlecht. „Die Kinder sind wirklich sehr bescheiden“, erklärt Ruth Oberthaler, die Architektin bei Fratz Graz ist. Ein Beachvolleyballplatz in Murnähe wird noch überdacht. 175.000 Euro beträgt das Budget, das die Stadt Leoben für den Spielplatz veranschlagt hat. Geht alles gut, kann 2019 mit den Umbauarbeiten begonnen werden. Erste Teile könnten dann Ende kommenden Jahres fertig sein.

Doch zuvor muss erst der Entwurf gezeichnet werden. Dafür treffen sich Muhr, Oberthaler und die Kinder wieder am kommenden Mittwoch, um eine Hitliste zu erstellen. Nach dieser werden dann Modelle gebaut, damit sich die Kinder auch vorstellen können, wie der Spielplatz aussehen wird. Erst danach wird der finale Entwurf erstellt. „Aber auch da können die Kinder dann noch kleinere Änderungswünsche einbringen“, sagt Oberthaler. Damit auf dem Spielplatz in Zukunft immer die Sonne scheint.