Großes Thema im Gemeinderat: Der Ausbau des Radwegenetzes in Leoben © Martina Marx

Leoben kann sich über einen Geldsegen freuen. „Ein Brief des Landeshauptmann-Stellvertreters Michael Schickhofer hat uns erreicht“, sagte Bürgermeister Kurt Wallner der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Dieser Brief enthielt eine freudige Botschaft: Für das Projekt „Regio-Link“ wurden vom Land Steiermark 917.000 Euro an Fördergeldern zugesagt.