Matador, Top-DJ aus Irland, bespielt am Samstag mit österreichischen Acts den Eisenerzer Bergmannplatz.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Austrian Apparel © kk

Zum Ausgleich suche er gern verlassene Orte auf, sagte Dominik Traun einmal in einem Interview. Traun ist die eine Hälfte des Techno-Duos Austrian Apparel. Verlassen wird Traun am Samstag definitiv nicht sein, wenn er gemeinsam mit Sebastian Wasner beim „Crowd & Rüben“-Event in Eisenerz auflegen wird.

Die beiden Wiener leisten am Samstagabend ab 21:00 Uhr gemeinsam mit dem Grazer DJ AcidEscort sowie dem Feldkircher DJ Lampert die Aufwärmarbeit für den Headliner: Matador. Der Ire, der den bürgerlichen Namen Gavin Lynch trägt, ist in der internationalen Techno-Szene ein großer Name. 2014 und 2016 wurde er als bester „Live Performer“ mit dem Oskar der DJ-Szene, dem DJ-Award ausgezeichnet. Für den Iren ist es die Regel vor mehreren tausend Partygängern aufzulegen. Der Bergmannplatz wird mit rund 250 Zuschauern im Vergleich dazu eine intime Kulisse bieten.

Auftakt einer Serie

Veranstaltet wird „Crowd & Rüben“ von T-Mobile gemeinsam mit dem Onlinemagazin „Electronicbeats“. Die Veranstaltung am Bergmannplatz ist der Auftakt zu einer dreiteiligen Serie. Auch die weiteren Termine werden nicht in Ballungszentren stattfinden. Um zu zeigen, dass zeitgemäße Subkultur nicht auf Städte beschränkt ist.