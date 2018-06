Großer Aufmarsch und noch mehr Musik dominierten am Wochenende das Bild beim Bezirksmusikertreffen in Niklasdorf. Insgesamt musizierten 500 Musiker gemeinsam.

Es war ein imposantes Bild, das sich den Zusehern beim Bezirksmusikertreffen bot: Beim Gesamtspiel musizierten 500 Musiker gemeinsam. Aufgeführt wurden dabei der "Hofrat Mühlstein Marsch" von Robert Mühlstein, "Choral" von Manfred Pölzl, der "Hoch Österreich Marsch" von Markus Achleitner sowie die Landeshymne zu Gehör gebracht.

Gefeiert wurde das Bezirksmusikertreffen vom Blasmusikverband Leoben gemeinsam mit der Werkskapelle Brigl und Bergmeister Niklasdorf. Insgesamt zehn Blasmusikvereine nahmen an der Marschmusikwertung teil. Unter den gestrengen Augen der dreiköpfigen Jury (Anton Mauerhofer, Franz Mauthner, Gerald Hofer) wurden unterschiedlichste Dinge bewertet. So etwa Antreten, Abmarschieren mit Einschlagen, Halten mit klingendem Spiel.

Zur Feier des Tages wurden von der Landesobmann-Stellvertreterin Hedwig Eder auch zahlreiche Ehrungen vergeben:

Bezirksobmann Mario Krasser erhielt das Verdienstkreuz in Gold des Steir.Blasmusikverbandes, Lukas Mair wurde die ÖBV Verdienstmedaille in Bronze überreicht, Christina Orasche erhielt das Verdienstkreuz in Bronze am Band und Thomas Wohltran das Verdienstkreuz in Silber am Band.

Zudem wurde an elf Stabführer Urkunden zur bestandenen Stabführerprüfung des Österreichischen Blasmusikverbandes vergeben.

Gefeiert wurde zum Abschluss im Festzelt, dort sorgten die WK Donawitz, der MV Liebenau sowie der MV Kraubath an der Mur für die musikalische Unterhaltung.