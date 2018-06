Facebook

Bezirkshauptmann Walter Kreutzwiesner hat viele Veränderungen in der Verwaltung erlebt © Andrea Walenta

Sie sind seit 1. Jänner 1995 Bezirkshauptmann von Leoben. Mittlerweile österreichweit der am längsten amtierende Bezirkshauptmann. Wie lange noch?

WALTER KREUTZWIESNER: Vermutlich bis 2019, denn dann bin ich insgesamt 25 Jahre als Bezirkshauptmann tätig, weil ich schon vor 1995 elf Monate die Bezirkshauptmannschaft geführt habe.

Wie werden Sie Ihren Ruhestand anlegen?

Langweilig wird mir mit Sicherheit nicht. Die Familie ist mein Schwerpunkt. Ich habe zwei Enkelkinder, ein drittes kündigt sich für Weihnachten an. Wir haben Haus und Garten. Also genug zu tun. Außerdem bin ich bei den Oberlandlern und im Bezirksausschuss des Roten Kreuzes und im Kulturbund. Aber etwas nehme ich mir fix vor: Ich möchte wieder mehr wandern und berggehen.

