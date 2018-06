Facebook

Heribert Reiter aus Leoben ist auf der Bühne daheim – und das bereits seit mehr als 50 Jahren © Andreas Schöberl-Negishi

Heribert Reiter (68) hat im Stadttheater Leoben fünf Direktoren kommen und gehen gesehen. Jeder hat seinen eigenen künstlerischen Zugang zur Programmierung des Stadttheaters gehabt. Vieles ist vielleicht in Vergessenheit geraten. Manches ist geblieben in der Erinnerung. An eines können sich aber wohl alle Leobener, die jemals im Stadttheater waren, auf alle Fälle erinnern: Das komödiantische Ausnahmetalent von Heribert Reiter, der dem Publikum oft schon Lachsalven entlockte, bevor er noch das erste Wort auf der Bühne von sich gegeben hatte. Unbezahlbar, seine Mimik. Die sprach immer Bände. Und tut es nach wie vor.