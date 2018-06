Facebook

Der Gesangsverein Kalwang feiert 125. Geburtstag. Zelebriert wird am 16. und 17 Juni beim Kulturzentrum Fohlenhof in Kalwang © kk

Das Fundament für den Gesangsverein legten im Jahr 1893 ein paar sangesfreudige Männer aus Kalwang, mit dem damaligen Obmann Friedrich Zwirner und Chormeister Viktor Jabornik. 1900 wurden dann erstmals auch Frauen in den Chor aufgenommen. Mit kurzen Unterbrechungen feiert der Gesangsverein mit seinen 34 Mitgliedern heuer 125-jähriges Jubiläum. „Wir haben Mitglieder aller Altersklassen, unser jüngstes Mitglied ist 17 Jahre alt, unser ältestes 92“, so Jutta Geretschnig, stolze Obfrau des Gesangsvereins Kalwang.

Im Durchschnitt seien die Mitglieder, 34 an der Zahl, die alle aktiv im Gesangsverein tätig sind, um die 50 Jahre. Geprobt wird ein Mal in der Woche, und das seit einem Jahr im Fohlenhof, wo sie ihr Probelokal haben. „Unser Repertoire reicht von sehr traditionellen bis hin zu modernen Liedern, damit wirklich für alle unsere Mitglieder etwas dabei ist“, so Geretschnig. Das sind Lieder wie „Wilds Wossa“ von den Seern, „Irish blessing“ oder „Lollipop“ aber eben auch ältere traditionelle Stücke.

Weiterführen von Traditionen

Das größte Highlight und die traditionsreichste Veranstaltung des gesamten Jahres ist die Nikolo-Liedertafel. „Ein jährliches Ereignis auf das sich immer alle freuen ist außerdem das Marktfest in Kalwang, auf dem wir auftreten, oder das Adventsingen“, so Geretschnig. Das Besondere und das Schöne an ihrem Verein sei das harmonische Miteinander zwischen Jung und Alt. „Wir sind eine total nette Gemeinschaft und freuen uns immer auf unsere Auftritte“, so die Obfrau.

Sie hoffen, dass es mit dem Verein so weitergeht wie bislang, und dass sie sich immer wieder über neue Mitglieder freuen können. „Es ist uns ein wahnsinnig großes Anliegen, die Tradition aufrecht zu erhalten und an die nächsten Generationen weiter zu geben, so wie das Maibaumaufstellen, das unser Gesangsverein auf die Beine stellt“, berichtet Geretschnig. Gefeiert wird am 16. und 17 Juni im Festzelt beim Kulturzentrum Fohlenhof in Kalwang.